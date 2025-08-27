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El precio del dólar BCV hoy 27 de agosto de 2025 nos recuerda que ya la divisa oficial está en la banda de los 140 bolívares. El dólar según el Banco Central de Venezuela para este miércoles tendrá un valor de 144,37 bolívares y el euro en 168,34 bolívares.

Para este jueves, el dólar oficial tendrá un valor de 145,75 bolívares y el euro en 169,13 bolívares.

Mientras que el precio del petróleo se mantiene en baja teniendo un costo de 66,19 dólares en el mundo. A pesar de los conflictos internacionales el crudo se mantiene en la banda de los sesenta dólares.

Sube el precio de la onza de oro, teniendo un precio completo por onza de 3.400 dólares. Una cifra alta esta semana y según los expertos económicos este pudiera seguir subiendo en los próximos días.

Volvió a estabilizarse el precio del bitcoin luego de una subida brusca que lo llevó a estar sobre los 121 mil dólares. Hoy mantiene un costo de 111.183,48 dólares, se espera incluso –según los expertos- que siga con una alza moderada

Dólar BCV hoy 27 de agosto de 2025, estado Miranda sube en cultivo de café

El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, expresó que la entidad cuenta con 80.000 hectáreas operativas para cultivar café de las 120.000 cultivables.

«En Miranda, hay 120.000 hectáreas cultivables y ahora tenemos operativas 80.000 hectáreas en todo el estado. Estamos trabajando para que las 40.000 hectáreas (restantes) sean productivas», sumó.

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Sostuvo que tienen la expectativa de que en la cosecha del mes de noviembre, «tengamos la disponibilidad de 10.000 quintales de producción de café».

Asimismo, Serrano aseveró en VTV que la producción de café en la entidad es de «primera calidad» y añadió que desde hace 6 años, en cada expoferia que realizan en el país, el rubro que producen en Miranda ocupa los primeros lugares.

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