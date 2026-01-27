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El precio del dólar BCV hoy 27 de enero de 2026 nos señala que la divisa se encuentra en la banda de los 350 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 358,92 bolívares y el euro en 426,18 bolívares.

Para este miércoles el dólar tendrá un valor de 361,49 bolívares y el euro en 432,71 bolívares.

La onza de oro supera los cinco mil dólares, teniendo un precio de 5.100 dólares a esta hora de la mañana. Este pudiera seguir subiendo, el gramo ronda los 154,65 dólares en varios países del mundo.

Se mantiene en un costo de 60,76 dólares el precio del petróleo para hoy martes, el crudo ha estado con leves repuntes. Se espera que este pueda tener un costo con unos dólares más esta semana.

Sigue en baja el precio del bitcoin, a esta hora el mismo se encuentra en 87.345,46 dólares. Este indicador es uno de los más buscados, en diciembre se encontraba en alza pero en el inicio del año se mantiene en baja.

Dólar BCV hoy 27 de enero de 2026, ¿cuál es la nación que más compra celulares?

China es la nación que compra y utiliza más teléfonos celulares en el mundo, liderando con cerca de 975 millones de usuarios de teléfonos inteligentes. Le siguen India y Estados Unidos en volumen total de mercado.

Líderes en volumen: China, India y EE.UU. son los principales mercados de compra.

Más móviles que personas: Estados Unidos destaca por tener un alto nivel de consumo tecnológico per cápita, con más de 1,1 aparatos por habitante.

Uso intensivo: Filipinas y Brasil encabezan los países donde se dedica más tiempo diario al uso del celular.

Marcas: Apple domina en EE.UU., mientras que marcas como Xiaomi y Samsung son fuertes en Europa y otras regiones.

A nivel de adopción, EE.UU. tiene la mayor densidad con más de 103 teléfonos por cada 100 habitantes.

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