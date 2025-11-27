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El precio del dólar BCV hoy 27 de noviembre de 2025 nos indica que la divisa oficial se mantiene en la banda de los 240 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves el dólar estará en 244,65 bolívares y el euro en 283,49 bolívares.

Este viernes, el dólar oficial tendrá un precio de 245,66 bolívares y el euro 284,88 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro se encuentra en 4.175,31 dólares, el gramo tiene un precio aproximado de 108,78 dólares en el mundo. Siguen las inversiones en busca de oro en el mundo.

En un costo de 63,15 dólares se ubica a esta hora el precio del petróleo en el mundo. El crudo sigue en la banda de los sesenta dólares, mientras ha estado sin subidas bruscas desde hace un año.

El precio del bitcoin sigue también a la baja en el mundo, este estuvo por lo alto hace unas semanas. Hoy su precio es de $90.229,67 dólares este se sigue manteniendo por debajo de los cien mil dólares.

Dólar BCV hoy 27 de noviembre de 2025 y los productos más consumidos en Venezuela

Los alimentos de mayor consumo en Venezuela son los cereales y sus derivados como la harina de maíz precocida (para arepas) y el arroz, seguidos por la pasta y el pan. También son comunes las grasas como la margarina y la mayonesa.

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Así como productos de bajo costo para sustituir la proteína animal, como la mortadela y la sardina. Harina de maíz precocida: Base de la arepa, uno de los alimentos más consumidos. Arroz: Un alimento básico presente en muchas comidas.

Pasta: Ampliamente consumida, a menudo como acompañante o plato principal. Pan: Mayormente de trigo, popular en las ciudades. Además de las Grasas: Margarina, mayonesa y aceites.

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