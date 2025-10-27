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El precio del dólar BCV hoy 27 de octubre de 2025 sigue su curso, y este es válido hasta las doce de la medianoche de hoy. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes el dólar oficial estará en 216,37 bolívares y el euro en 251,65 bolívares.

Para este martes, el dólar oficial tendrá un precio de 218,17 bolívares y el euro en 253,90 bolívares.

Mientras que la onza de oro arranca la semana con un precio de 4.120 euros, el gramo con un precio aproximado de 106,30 dólares. Las inversiones del metal precioso en el mundo siguen en aumento.

Muy bajo sigue el precio del barril de petróleo hoy en el mundo, el crudo registra un costo de 61,45 dólares. Este es uno de los indicadores más consultados pero es uno de lo que se ha ido a la baja en las últimas semanas.

Se recupera un poco el precio del bitcoin y abre la semana con un costo de 113.400,63 dólares. Sigue siendo uno de los indicadores económicos más consultados y estuvo cerca de los 110 mil dólares la semana pasada.

Dólar BCV hoy 27 de octubre de 2025 y los estados donde se cultiva papa

Los principales estados de Venezuela que cosechan papa son Mérida, Táchira y Trujillo, que forman la región andina. Otros estados donde también se cultiva, aunque a menor escala, son Lara, Aragua y Carabobo.

Mérida: Lidera la producción y cultiva variedades como la «andinita», especialmente en los páramos del estado.

Táchira: También es un productor andino importante.

Trujillo: Forma parte de la región andina productora de papa.

Lara: Cosecha papa en zonas de montaña, como el municipio Morán.

Aragua: Produce papa en áreas específicas.

Carabobo: Cultiva papa en zonas específicas y de montaña.

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