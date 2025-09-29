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El precio del dólar BCV hoy 19 de septiembre de 2025 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 160 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes 29 de septiembre, el valor del dólar estará en 175,64 bolívares y el euro en 205,38 bolívares.

Para este martes, el dólar oficial estará en 177,61 bolívares y el euro en 208,28 bolívares.

Para hoy el precio de la onza de oro se ubica en un precio de 3.787,77 euros. El gramo de metal precioso está en 105,66 dólares. siguen las inversiones en oro a nivel mundial en algunos continentes.

Mientras que el precio del petróleo de ubica hoy en un costo de 69,48 dólares, sigue en alza el costo del crudo a nivel mundial. A pesar de los sucesos internacionales se mantiene cerca de los 70 dólares.

Se mantiene el bitcoin en un costo de 112.180,70 dólares, este estuvo en alza pero se ha mantenido por debajo de los 114 mil dólares en las últimas semanas. Hasta ahora ha sido uno de los indicadores más consultados.

El precio del quintal de café en Venezuela ronda los 174 dólares, a pesar de que el precio internacional estaba en torno a los 440 dólares por quintal. Venezuela recupera terreno en el mercado cafetero internacional

Dólar BCV hoy 29 de diciembre de 2025 ¿se ahorra la gasolina en Venezuela?

En la actualidad y según encuestas en Venezuela se busca ahorrar gasolina, se utiliza el carro para cosas necesarias. Unos les dan más uso al transporte público y hasta consideran que andar en la ciudad es mejor ir en taxi.

Por otro lado, otros tienen la bicicleta como un vehículo fijo, el cual sigue ganando terreno en nuestro país. Las ventas de bicicleta se han mantenido en Venezuela, esta junto con los accesorios, guantes y casco.

Las motos han ganado terreno y las personas las tienen como una opción, pero si hay mayor ahorro del carburo en Venezuela.

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