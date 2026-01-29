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El precio del dólar BCV hoy 29 de enero de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 360 dólares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 363,66 bolívares y el euro en 434,42 bolívares.

Para este viernes el dólar estará en 367,30 bolívares, y el euro en 439,46 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro se mantiene hoy en un costo de 5.421 dólares. Este ha estado en alza y el gramo de oro se encuentra sobre los 180,98 dólares en el mundo.

En cuanto al precio del petróleo se mantiene en un costo de 62,54 dólares, este ha estado con leves repuntes en las últimas horas. La gasolina sigue siendo el derivado más alto del crudo en el mundo.

Para hoy jueves el precio del bitcoin se mantiene en un costo de 88.935,65 dólares. No ha tenido repuntes este indicador y va a recibir febrero por debajo de los cien mil dólares.

Dólar BCV hoy 29 de enero de 2026, ¿qué cantidad de leche produce Venezuela?

Venezuela produce actualmente alrededor de 4,5 a 6,5 millones de litros de leche diarios, con una producción anual estimada cercana a los 1.520 millones de litros. Tras una estabilización post-colapso.

Más del 85-90% de la leche se destina a la elaboración de quesos artesanales, ya que la industria láctea solo procesa cerca del 12-15% del total producido.

Producción y Destino: Aunque la producción diaria se sitúa en torno a los 4,5-6,5 millones de litros. La mayoría de los pequeños productores (94,4%) generan menos de 200 litros diarios, enfocándose en el mercado de quesos.

Estado Zulia: Es el principal estado productor de leche, seguido por Barinas y Mérida. Situación de la Industria: La industria láctea opera entre un 30% y 40% de su capacidad instalada, indicando baja industrialización y bajo consumo per cápita en comparación con las recomendaciones de la FAO.

Consumo: El consumo de leche ha disminuido, ubicándose en niveles bajos, donde predomina la leche en polvo, seguida por la líquida de larga duración.

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