Compartir

El precio del dólar BCV hoy 3 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa oficial se mantiene en la banda de los 240 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles el dólar estará en 249,19 bolívares y el euro en 289,16 bolívares.

Para mañana el dólar estará en 251,88 bolívares y el euro en 293,88 bolívares.

Para hoy el precio de la onza de oro se ubica en un precio de 4.023,84 dólares. El gramo de metal precioso está en 105,66 dólares. Siguen las inversiones en oro a nivel mundial en algunos continentes.

Mientras que el precio del petróleo de ubica hoy en un costo de 63,38 dólares, sigue con un repunte el costo del crudo a nivel mundial. A pesar de los sucesos internacionales se mantiene en 60 dólares.

Se mantiene el bitcoin en un costo de 92.822,86 dólares, este estuvo en alza pero se ha mantenido por debajo de los 100 mil dólares en las últimas semanas. Hasta ahora ha sido uno de los indicadores más consultados.

Precio del dólar BCV hoy 3 de diciembre de 2025, que cantidad de leche en polvo produce Venezuela

Venezuela produce entre 4 y 5 millones de litros de leche por día, de los cuales una parte se transforma en leche en polvo, con algunas empresas operando al 70-80% de su capacidad para este producto.

Sin embargo, la cantidad exacta de leche en polvo no se especifica, y la producción total está sujeta a factores como la falta de financiamiento y problemas en la cadena de frío.

Producción total de leche: La industria láctea venezolana produce entre 4 y 5 millones de litros de leche al día.

Porcentaje transformado: Aproximadamente el 20% de esta producción se transforma en productos lácteos, aunque otro dato indica que solo el 14-15% va a la industria para procesos como la leche en polvo.

Capacidad de la industria de leche en polvo: Algunas empresas de leche en polvo operan a entre el 70% y el 80% de su capacidad instalada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas