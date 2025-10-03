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El precio del dólar BCV hoy 3 de octubre de 2025 fue dado ayer en horas de la tarde por el BCV. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes el dólar estará en 183,13 bolívares y el euro en 214,52 bolívares.

Para este lunes, el dólar oficial estará en 185,39 bolívares y el euro en 217,64 bolívares.

Mientras que el precio el oro ha estado en alza en los últimos días Hoy la onza del metal precioso se ubica en un costo de 3.786,60 dólares. Este pudiera seguir subiendo en este mes.

Ha estado entre alzas y bajas el barril del precio de petróleo, el crudo tiene un costo por barril de 70,11 dólares. La gasolina sigue siendo uno de los derivados más costosos del crudo en el mundo.

Hoy el precio del bitcoin sube nuevamente y se encuentra a esta hora en un costo de 120.292,47 dólares. Este parece irse al alza luego de alcanzar los 123 mil dólares hace unas semanas.

Dólar BCV hoy 3 de octubre de 2025, y las tasas de café que se venden en el mundo

Se estima que en el mundo se consumen alrededor de 2.250 a 2.600 millones de tazas de café al día, siendo esta la segunda bebida más popular después del agua. Esta cifra puede variar ligeramente según la fuente y el año de la estimación.

El consumo global se sitúa en el rango de 2.250 a 2.600 millones de tazas diarias, con algunas estimaciones incluso mencionando 1.6 billones o 2.000 millones. El café es la segunda bebida más consumida a nivel mundial, solo superada por el agua.

Hay variaciones significativas en los hábitos de consumo entre países, con naciones como Finlandia destacando por su alto consumo per cápita. La cantidad de café consumida aumenta constantemente, y se estima que las personas consumen al menos 400 mil millones de tazas al año.

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