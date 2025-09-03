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El precio del dólar BCV hoy 3 de septiembre de 2025 nos recuerda que la divisa oficial está ya en la banda de los 150 bolívares. El Banco Central de Venezuela ayer informó que para este miércoles el dólar oficial estará en 150,79 bolívares y el euro en 175,87 bolívares.

Para este jueves el dólar oficial tendrá un costo de 151,76 bolívares y el euro en 177,01 bolívares.

Mientras que el precio del oro se ha mantenido en alza, en los últimos días, hoy el costo es de 3.545,60 dólares. Como el gramo se ubica en 104,32 dólares, este indicador pudiera seguir ascendiendo en los próximos días.

El precio del petróleo tuvo un repunte y se acerca a los 70 dólares, hoy tiene un costo de 68,72 dólares en el mundo. Se mantuvo durante varias semanas en un costo de 66 dólares.

Mientras que el precio del bitcoin se encuentra hoy en 111.076,97 dólares en el mundo. Este indicador se mantuvo en alza, alcanzando precios sobre los 123 mil dólares. Ya se ha estabilizado.

Dólar BCV hoy 3 de septiembre de 2025, industriales de Carabobo buscan impulsar estos sectores

El presidente de la Cámara de Industriales de Carabobo, Luis Rossi, resaltó que la infraestructura de Puerto Cabello está en fase de preparación para la realización de futuras exportaciones masivas.

Aunque tradicionalmente en el estado Carabobo la producción industrial estuvo enfocada en el ensamblaje de vehículos; en la actualidad el sector empresarial apunta hacia los sectores farmacéuticos, alimentario y telecomunicaciones para impulsar la economía local, según indicó Luis Rossi, presidente de la Cámara de Industriales de la entidad.

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El dirigente empresarial destacó que «es muy interesante» la forma en la que se ha desarrollado la industria farmacéutica y los laboratorios en Carabobo, así como el área de telecomunicaciones.

«Quizás esos vendrían a ser los impulsores principales de la actividad económica en la región en la actualidad», resaltó Rossi. (Tomado de Banca y Negocios).

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