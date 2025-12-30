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Precio del dólar BCV hoy 30 de diciembre de 2025 y la tasa para el viernes

By Danny Valdiviezo
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dólar BCV hoy 30 de diciembre de 2025

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Danny Valdiviezo
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El precio del dólar BCV hoy 30 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa oficial está cerca de los 300 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes 30 de diciembre: 298,14 bolívares y el euro en 351,24 bolívares.

Para el viernes 2 de enero la tasa oficial será de 301,37 bolívares y el euro en 354,49 bolívares.

Mientras que la onza de oro se mantiene en la actualidad en un costo de 4.332,80 dólares. El gramo aproximadamente está sobre los 110 dólares en la actualidad. La onza se estabilizó luego de estar en los 4.527 esta semana.

No tiene el mismo efecto el precio del petróleo el cual se mantiene en un costo de 57,76 dólares. El crudo tuvo un año de muchas bajas y pocas alzas, muy estancado, veremos como estará en 2026.

Dólar BCV hoy 30 de diciembre de 2025

Por debajo de los 90 mil dólares se encuentra hoy el precio del bitcoin, actualmente se encuentra en 87.090,49 dólares. Este indicador se fue a la baja y no ha dado indicios de subir en las últimas semanas.

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