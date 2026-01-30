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El precio del dólar BCV hoy 30 de enero de 2026 nos indica que la divisa sigue en la banda de los 360 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 367,30 bolívares, y el euro en 439,46 bolívares.

Para este lunes el dólar tendrá un valor de 370,25 bolívares y el euro en 440,47 bolívares.

En un costo de 5.078 se mantiene la onza de oro la cual ha estado estable en los últimos días. El gramo del metal precioso se mantiene en un costo de 157,78 dólares en el mundo. Sigue siendo uno de los indicadores económicos más consultados.

Se mantiene con leves repuntes el precio del petróleo el cual se mantiene en 63,21 dólares, este indicador poco a poco ha ido en ascenso. Por ahora se espera que se mantenga de esa manera.

En un costo de 89.079,04 dólares se mantiene el precio del bitcoin para hoy viernes. Este indicador ha estado por debajo de los noventa mil dólares. Desde diciembre sigue estando en baja.

Dólar BCV hoy 30 de enero de 2026, ¿Cuánto arroz consume Venezuela?

Venezuela consume aproximadamente 900.000 toneladas de arroz (paddy húmedo) al año. El consumo per cápita se sitúa entre 22 y 24 kilogramos anuales. La producción nacional cubre cerca del 67% al 72% de la demanda interna, cubriéndose el resto mediante importaciones.

Detalles clave sobre el consumo de arroz en Venezuela (2024-2025):

Consumo Total: ~900.000 toneladas de arroz paddy.

Consumo per cápita: ~22-24 kg/persona/año.

Abastecimiento: La producción nacional en 2024 fue de unas 600.000 toneladas, cubriendo el 70%-72% del consumo.

Importaciones: Aproximadamente el 28%-30% del arroz consumido se importa para satisfacer el déficit.

Tendencia: El consumo se ha mantenido relativamente estable, tras un pico histórico en 2014.

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