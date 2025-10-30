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El precio del dólar BCV hoy 30 de octubre nos recuerda que la divisa oficial sigue en la banda de los 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves el dólar tendrá un precio de 221,74 bolívares y el euro en 258,34 bolívares.

Para este viernes el dólar estará en 223,64 bolívares y el euro en 258,80 bolívares.

Para hoy el precio de la onza de oro se ubica en un precio de 4.008,90 euros. El gramo de metal precioso está en 105,66 dólares. siguen las inversiones en oro a nivel mundial en algunos continentes.

Mientras que el precio del petróleo de ubica hoy en un costo de 64,26 dólares, esta semana el crudo ha tenido repuntes leves con una recuperación de uno o dos dólares. Pero sigue lejos de los setenta dólares.

Se mantiene el bitcoin en un costo de 111.173,17 dólares, este estuvo en alza pero se ha mantenido por debajo de los 114 mil dólares en las últimas semanas. Hasta ahora ha sido uno de los indicadores más consultados.

Dólar BCV hoy 30 de octubre de 2025 y las gallinas ponedoras en Venezuela

En 2024, la producción de huevos en Venezuela creció un 36%, pero las cifras de producción varían y los datos más recientes de FENAVI indican un crecimiento positivo. A principios de 2024, se estimaba que había casi 13 millones de gallinas ponedoras. A pesar del crecimiento, existen desafíos para el sector debido a los costos y la escasez de insumos.

Producción en 2024 Se registró un crecimiento del 36% en la producción de huevos en comparación con 2023, según FENAVI.

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Los meses con mayor producción fueron enero y septiembre, con más de 1.066.000 y 1.060.000 cajas de 360 unidades respectivamente, según esta cuenta de Instagram.

Población de gallinas ponedoras

En julio de 2024, había casi 13 millones de gallinas ponedoras, según esta cuenta de Instagram.

En 2017, la cantidad de gallinas ponedoras era significativamente menor, con aproximadamente 10.6 millones, una caída del 50% respecto a 2012, según aviNews.

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