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El precio del dólar BCV hoy 30 de septiembre de 2025 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 170 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes, el dólar oficial estará en 177,61 bolívares y el euro en 208,28 bolívares.

Para este miércoles 1º de octubre de 2025, el valor del dólar será: 179,43 bolívares y el euro en 210,51 bolívares.

Para hoy el precio de la onza de oro se ubica en un precio de 3.679,60 dólares. El gramo de metal precioso está en 105,66 dólares. siguen las inversiones en oro a nivel mundial en algunos continentes.

Mientras que el precio del petróleo de ubica hoy en un costo de 67,25 dólares, sigue en baja el costo del crudo a nivel mundial. A pesar de los sucesos internacionales se mantiene en 60 dólares.

Dólar BCV hoy 30 de septiembre de 2025

Se mantiene el bitcoin en un costo de 112.509.02 dólares, este estuvo en alza pero se ha mantenido por debajo de los 114 mil dólares en las últimas semanas. Hasta ahora ha sido uno de los indicadores más consultados.

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