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El precio del dólar BCV hoy 4 de septiembre de 2025 destaca que la divisa oficial se mantiene en la banda de los 150 bolívares. El Banco Central de Venezuela ayer informó que para hoy el dólar oficial tendrá un costo de 151,76 bolívares y el euro en 177,01 bolívares.

El dólar para este viernes, 152,82 bolívares y el euro en 177,84 bolívares.

En 3.545,80 dólares se ubica hoy el precio de la onza de oro en el mundo, siendo el metal precioso el tercer indicador más consultado en las bolsas de valores. El gramo se ubica en 104,03 dólares

Mientras que el precio del petróleo para hoy se encuentra en 68,95 dólares. A pesar de los problemas internacionales, el crudo sigue con un precio bajo. La gasolina es el derivado más caro.

Se ha estabilizado un poco el precio del bitcoin en el mundo, teniendo un valor de 110.553,34 dólares hoy a esta hora. Este alcanzó los 123 mil dólares hace una semana para quedar en la banda de los 110 mil dólares.

Dólar BCV hoy 4 de septiembre de 2025, el Táchira una de las entidades más visitadas

El presidente de la Corporación Tachirense de Turismo (Cotatur), José Gregorio Colmenares, indicó que en los últimos dos años y medio el turismo en la entidad andina ha sido impulsado por entes públicos y empresa privada.

Entre finales de julio y el mes de agosto, durante la temporada vacacional, unos 220 mil turistas ingresaron al estado Táchira, según datos de la Corporación Tachirense de Turismo (Cotatur).

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El presidente de la institución, José Gregorio Colmenares, resalto que la entidad andina ha sido considerada, en los últimos años, como «uno de los destinos turísticos más deseables de Venezuela».

El turismo en la zona ha sido impulsado, en los últimos dos años y medio, por el trabajo conjunto entre el Ejecutivo regional, el Ministerio de Turismo y el sector empresarial privado, destacó Colmenares.

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