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El precio del dólar BCV hoy 5 de diciembre de 2025 nos informa que la divisa oficial sigue en la banda de los 240 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes el dólar estará en 254,87 bolívares y el euro en 297,37 bolívares.

Para el martes la tasa del BCV estará en 257,92 bolívares y el euro en 300,50 bolívares.

Mientras que el precio del petróleo se ha mantenido en las últimas semanas en un costo de 63,61 igual que hoy. Las inversiones petroleras se mantienen a nivel mundial por parte de varias empresas.

El precio de la onza de oro se encuentra en 4.085,88 dólares, el gramo de oro se encuentra en un costo de 106,73 dólares. Las inversiones en búsqueda del metal precioso se mantiene en varias naciones.

En un costo de 92.244,16 se encuentra hoy el bitcoin, este indicador ha ido ganando terreno nuevamente y se acerca a los 100 mil dólares. Veremos cómo se comporta en lo que queda del mes de diciembre.

Dólar BCV hoy 5 de diciembre de 2025, ¿qué es un bazar navideño?

Un bazar navideño es un evento temporal de mercado, similar a un mercado de pulgas o una feria, que se celebra durante la temporada navideña. En él, emprendedores y artesanos locales se reúnen para vender productos relacionados con las fiestas, como decoración.

Además de regalos, alimentos y artesanías, creando un ambiente festivo y comunitario. Estos eventos suelen organizarse por escuelas, comunidades u organizaciones. Para apoyar a los comerciantes locales y ofrecer un espacio de esparcimiento para los asistentes.

Características principales

Productos: Se puede encontrar una gran variedad de artículos, incluyendo artesanías, ropa, accesorios, decoración navideña, dulces, comida y bebidas festivas.

Ambiente: Se busca crear una atmósfera festiva que fomenta el espíritu navideño. A menudo, se incluyen actividades adicionales como música, talleres de manualidades (como hacer galletas o coronas) y áreas para comer.

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Organización: Pueden ser organizados por diversas entidades, como colegios, ONGs, grupos comunitarios o ferias de emprendedores.

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