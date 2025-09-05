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El precio del dólar BCV hoy 5 de septiembre de 2025 en Venezuela, nos señala que este ya se encuentra en la banda de los 150 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que el dólar para este viernes, estará en 152,82 bolívares y el euro en 177,84 bolívares.

Para el lunes el valor del dólar será de 154,01 bolívares y el euro en 180,88 bolívares.

En cuanto a la onza de oro, esta ha seguido en ascenso y tiene un costo de 3.545,80 dólares para hoy. El mismo ha tenido subidas bruscas en lo que va de año, pero se mantiene estable y en alza.

El precio del petróleo se fue a la naja nuevamente ayer teniendo hoy un valor de 67,96 dólares. Este ha mantenido un costo que no llega a los 70 dólares, pese a los conflictos internacionales.

El precio del bitcoin se encuentra hoy en $112.352,80 dólares, este ha estado en alza en un costo que va desde los 103 a 120 mil dólares. Este indicador ha sido el más consultado en lo que va de mes.

Dólar BCV hoy 5 de septiembre de 2025, consumo de pollo se incrementó

El presidente del Congreso Avícola de Venezuela, José Quintero, indicó que los estados Carabobo, Aragua y Guárico reportan la mayor producción de esta proteína. Quintero especificó que, hace cuatro años el consumo estimado se situaba en nueve kilos por persona.

Esta cifra se elevó a unos 26 kilos per cápita para este año. Indicó que, ha habido un incremento en cuanto a la ingesta de pollo por ser una de las proteínas de menor costo.

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El representante gremial destacó que los estados Aragua, Guárico y Carabobo son los de mayor producción del ave y agregó que, aunque el sector reporta un crecimiento en general, se requiere financiamiento.

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