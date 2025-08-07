Compartir

El precio del dólar BCV hoy 7 de agosto de 2025 nos indica que la divisa se acerca a los 130 bolívares. Para este jueves la tasa oficial del Banco Central de Venezuela estará en 129,05 bolívares y el euro en 150,24 bolívares.

Vuelve a retroceder un poco el precio del petróleo para hoy lunes 14 de julio, el crudo se encuentra en 69,33 dólares. El crudo no despega y se mantiene sobre los 69 dólares desde hace meses.

La onza de oro sube un poco comparado hace unos días y tiene un costo de 3.380 dólares. El gramo del metal precioso se ubica en 103,03 dólares. Las inversiones en oro se mantienen.

Mientras que el precio del bitcoin se mantiene en 114.626.50 dólares en el mundo. Este indicador se estabilizó y se mantiene en ese costo cercano a los 115 mil dólares. Luego de haber alcanzando los 123 mil dólares.

Dólar BCV hoy 7 de agosto de 2025, y la cantidad de arroz que se consume en el país

En Venezuela, el consumo anual de arroz por persona se sitúa actualmente en 22 kilogramos;, según datos de la Federación Venezolana de Asociaciones de Productores de Arroz (Fevearroz).

Esta cifra se acerca al récord histórico de 24 kilogramos por persona registrado en 2014, según El Nacional. La producción nacional cubre aproximadamente el 67% de la demanda interna, indican los productores.

En términos de consumo total, la cifra global ronda las 900,000 toneladas de arroz paddy húmedo. Además, un estudio reciente de Fevearroz indica que el consumo de arroz en Venezuela es bastante frecuente.

Con un promedio de 4.4 veces por semana por persona. La mayoría de los participantes en el estudio (53.9%) consumen arroz entre una y cuatro veces por semana, mientras que un 39.8% lo hace cinco o más veces por semana.

