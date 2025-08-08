Compartir

El precio del dólar BCV hoy 8 de agosto de 2025 se encuentra ya en la banda de los 130 bolívares. El costo de la divisa oficial según el Banco Central de Venezuela es de 130,06 bolívares y el euro en 151,13 bolívares.

Para hoy el precio del bitcoin sigue subiendo alcanzando cifra récord hoy está en 116.772,79 dólares. Este subió un poco con respecto al precio que había presentado en la semana.

El precio del petróleo hoy viernes está en 69,18 dólares, no ha llegado a 70 dólares oficialmente. A pesar de los conflictos mundiales que hay el costo del crudo se ha mantenido.

Hoy cierra la semana la onza de oro con un precio de 3.482,00 dólares, el gramo se ubica en un costo de 102,82 dólares. Las inversiones en el metal precioso han continuado en el mundo.

Dólar BCV hoy 8 de agosto de 2025, tres buques de Chevron retornan a Venezuela

Al menos tres buques que la petrolera Chevron había utilizado para transportar crudo venezolano a Estados Unidos navegaban el jueves hacia las aguas del país sudamericano.

Se espera que las exportaciones se reanuden a finales de este mes tras una nueva licencia otorgada por la administración de Donald Trump; según datos y fuentes de transporte marítimo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó, a finales de julio pasado, el retorno de las operaciones de la energética en el país. Así como también exportar su petróleo y realizar intercambios con la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) mediante una licencia restringida que prohíbe cualquier pago al gobierno venezolano.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, anunció la semana pasada que un pequeño volumen de exportaciones desde el país suramericano se reanudaría a finales de agosto. La petrolera está negociando con Pdvsa para recibir los primeros cargamentos y reactivar un acuerdo de suministro con la estadounidense Valero Energy. (Tomado de Banca y Ngocios)

