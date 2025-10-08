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El precio del dólar BCV hoy 8 de octubre de 2025 se ubica ya cerca de los 190 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles tendrá un valor de 189,25 bolívares y el euro en 220,93 bolívares.

El dólar para este jueves tendrá un valor de 191,36 bolívares y el euro en 222,27 bolívares.

En cuanto a la onza de oro, esta se ha recuperado en cuanto a su valor y hoy tiene un precio de 3.995,50 euros. El gramo del metal precioso tiene un precio hoy de 105,10 dólares.

Los precios del petróleo se van a la baja y empieza el costo de esta semana de octubre en 65,84 dólares. El crudo perdió cerca de tres dólares el viernes pasado, a pesar de los conflictos internacionales.

El precio del bitcoin volvió a bajar y se colocó cerca de los 120 mil dólares. Hoy miércoles este registra un precio de 121.905,69 dólares, desde el mes de julio este indicador ha estado en alza.

Dólar BCV hoy 8 de octubre de 2025, ¿cuál es el cereal más consumido en el mundo?

El arroz es el cereal más consumido en el mundo, siendo el alimento base para miles de millones de personas, especialmente en Asia, América Latina y África, según diversos estudios. Le siguen el trigo y el maíz como los cereales más utilizados en la alimentación humana.

¿Por qué el arroz es el más consumido?

Alimento básico: Para cerca de 3,000 millones de personas, el arroz es un componente esencial de su dieta diaria.

Versatilidad: Se utiliza en una amplia variedad de platos, desde el sushi hasta la paella, adaptándose a diferentes culturas y cocinas.

Producción: Se producen más de 740 millones de toneladas de arroz al año a nivel mundial, destacando países como China, India y Vietnam.

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Facilidad de cultivo: Es una planta relativamente fácil de cultivar, que se adapta a distintos tipos de suelo y condiciones climáticas, requiriendo especialmente agua para su crecimiento.

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