Compartir

El precio del dólar BCV hoy 8 de septiembre de 2025 poco a poco escaló en la banda de los 150 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que el dólar para hoy lunes el valor del dólar será de 154,01 bolívares y el euro en 180,88 bolívares.

La tasa del dólar para este martes, 154,98 bolívares y el euro en 182,09 bolívares.

Se dispara la onza de oro en su precio para hoy alcanzando los 3.689 dólares, pudiera seguir en ascenso esta semana. El gramo del metal precioso se ubica en un costo de 105 dólares.

Retrocedió un poco el precio del petróleo y se ubica hoy en un costo de 65,50 dólares por barril. El crudo ha estado ahora en la banda de los 60 dólares, hasta ahora se ha acercado a los 67 o 68 dólares timidamente.

Sigue estable el precio del bitcoin en el mundo, registrando un precio de 111.961,83 dólares. Este indicador ha sido uno de los más consultados en las últimas semanas, llegando a estar en los 122 mil dólares.

Precio del quintal de café en Venezuela para esta semana se ubica en el orden de los 320 o 340 dólares. Venezuela sigue siendo uno de los países que más ha escalado posiciones en el mercado cafetero.

Dólar BCV hoy 8 de septiembre de 2025, comercio de Colombia y Venezuela en aumento

La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy Calderón, informó que el comercio binacional entre Venezuela y Colombia cerró 2024 en 1.137 millones de dólares.

El comercio entre Colombia y Venezuela ascendió de 740 millones de dólares durante 2022, hasta los 1.137 millones en 2024, una variación de 53,65% en dos años, según indicó la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy Calderón.

La declaración de la alta funcionaria se produjo durante el Encuentro Empresarial Binacional Visión Frontera 2025, celebrado en la ciudad colombiana de Cúcuta.

Dicho incremento en el intercambio económico se suscitó desde la reapertura fronteriza entre ambas naciones durante 2022.

Estos resultados, afirmó Godoy, demuestran la voluntad de ambos gobiernos y los respectivos sectores empresariales por consolidar un intercambio estable y creciente. (Tomado de Banca y Negocios)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas