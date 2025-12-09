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El precio del dólar BCV hoy 9 de diciembre de 2025 señala que la divisa oficial sigue en la banda de los 240 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para el martes la tasa del BCV estará en 257,92 bolívares y el euro en 300,50 bolívares.

La tasa para este miércoles: 262,10 bolívares el dólar, el euro en 304,84 bolívares.

Mientras que la onza de oro tiene un costo hoy a nivel internacional de 4.122,58 dólares. El gramo del metal precioso se ubica en un precio de 108,96 dólares. Las inversiones con oro siguen aumentando en el mundo.

El precio del petróleo ha estado lineal en los últimos días con un precio de 63,64 dólares por barril. Siendo la gasolina uno de los derivados más caros que hay a nivel mundial. A pesar de los conflictos mundiales el precio del crudo se ha mantenido.

En cuanto al costo del bitcoin este se ubica en 90.242,56 dólares en el mundo, sigue por debajo de cien mil dólares. Pero esperan que este pueda despegarse en las próximas semanas y terminar diciembre en alza.

Dólar BCV hoy 9 de diciembre de 2025

La producción específica de remolacha en Venezuela no se detalla en los resultados, pero los datos se centran en el alto potencial de rendimiento de la remolacha forrajera. Más de 30 toneladas y la remolacha de mesa, con rendimientos que varían.

Contexto y Potencial

Remolacha Forrajera: Tiene un gran potencial productivo, superando las 30 toneladas de materia seca por hectárea, ideal para la alimentación animal, con rendimientos que se pueden optimizar con nuevos cultivares.

Remolacha de Mesa: Existen variedades con alto potencial productivo, como la Detroit, que se adapta a diferentes climas y puede alcanzar producciones importantes, aunque las cifras específicas para Venezuela no están claras.

Factores Climáticos: La remolacha se adapta a diferentes condiciones, aunque en suelos húmedos puede haber pérdidas si no se maneja adecuadamente.

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