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El precio del dólar BCV hoy 9 de septiembre de 2025 indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 150 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que la tasa del dólar para este martes, estará 154,98 bolívares y el euro en 182,09 bolívares.

Para este miércoles la tasa oficial estará en 156,74 bolívares y el euro en 183,33 bolívares.

El barril de petróleo hoy se mantiene en un costo de 66,37 dólares. El crudo se ha mantenido estable en la banda de los sesenta dólares, algo todavía lejano para alcanzar los 70 dólares.

Mientras que la onza del oro tiene este martes un costo de 3.639,80 dólares. Este ha estado en alza y pudiera continuar de esa manera esta semana. Siguen en el mundo las inversiones en busca del metal precioso.

Se mantiene estable el precio del bitcoin para hoy martes, teniendo un precio de 111.481,54 dólares. Sigue siendo uno de los indicadores más buscados, veremos cómo se comporta en el mes de septiembre.

El precio del aluminio en Venezuela varía considerablemente dependiendo del tipo y la pureza. El precio en la actualidad oscila entre 1.500 o 5 mil bolívares, esto en compra de chatarras.

Dólar BCV hoy 9 de septiembre de 2025, Cantv se mantiene desplegada en Caracas y Miranda

Durante el mes de agosto, Cantv solventó más de 13.200 incidencias registradas en Caracas, Miranda y La Guaira, como parte del despliegue permanente que mantiene la Empresas en las comunidades con el Plan Resolución Integral de Averías y la atención a través del sistema 1X10 del Buen Gobierno.

Las labores desempeñadas por el personal técnico en Caracas beneficiaron a cerca de 6.100 suscriptores, quienes disfrutan nuevamente de los servicios de telefonía fija e Internet.

De igual modo, en el estado Miranda la Fuerza Azul de Cantv brindó atención a otro grupo 6.100 usuarios aproximadamente, mientras que en La Guaira fueron solventadas alrededor de 900 averías.

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