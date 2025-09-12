Compartir

El precio del dólar BCV hoy 12 de septiembre de 2025 nos recuerda que la divisa oficial está ya en la banda de los 150 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que la tasa oficial este viernes el dólar estará en 158,92 bolívares y el euro en 186,58 bolívares.

Para este martes el dólar estará en 160,44 bolívares y el euro en 188,02 bolívares.

Mientras que el precio del oro se ha mantenido en alza, en los últimos días, hoy el costo es de 3.669,60 dólares. Como el gramo se ubica en 104,32 dólares, este indicador pudiera seguir ascendiendo en los próximos días.

El precio del petróleo sigue en la banda de los sesenta dólares y hoy tiene un costo de 68,29 dólares. Este ha estado estancado en los sesenta dólares, pese a los conflictos internacionales.

Mientras que el precio del bitcoin se encuentra hoy en 115.057 76 dólares en el mundo. Este indicador se mantuvo en alza, alcanzando precios sobre los 123 mil dólares. Ya se ha estabilizado.

Dólar BCV hoy 12 de septiembre de 2025, ¿cuál es el país que consume más refresco?

México es el país que más consume refresco per cápita a nivel mundial, con un consumo promedio de 163 litros anuales por persona; según datos de la Universidad de Yale y la Cruz Roja Tlalnepantla.

Este alto consumo se debe a factores económicos, políticos y culturales, incluyendo la falta de acceso a agua potable en algunas zonas y la fuerte arraigo de la bebida en la cultura mexicana; donde incluso las cifras de consumo de Coca-Cola superan a las de otros países.

Consumo per cápita: El promedio anual por persona es de 163 litros, lo que posiciona a México como el líder mundial.

NO DEJES DE LEER AHORA: Inicia pago del Ingreso contra la Guerra Económica septiembre 2025 para este sector

Impacto cultural: El refresco se ha convertido en un ícono cultural en México y es consumido como una alternativa accesible y culturalmente arraigada, incluso entre niños en comunidades rurales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas