Compartir

El precio del dólar BCV hoy 25 de septiembre de 2025 nos indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 170 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves, 171,84 bolívares y el euro en 201,73 bolívares.

Para este viernes y fin de semana: el dólar estará en 173,73 bolívares y el euro en 202,77 bolívares.

El barril de petróleo hoy se mantiene en un costo de 66,17 dólares. El crudo se mantuvo en la banda de setenta dólares pero ha caído ya a los sesenta dólares. Se estima que se mantendrá así varias semanas.

Mientras que la onza del oro tiene este martes un costo de 3.786,60 dólares. Mientras que el gramo a nivel mundial se mantiene en 103,25 dólares. Es un récord hoy el costo del metal precioso.

Bajó el precio del bitcoin para hoy martes, teniendo un precio de 111.823,67 dólares. Sigue siendo uno de los indicadores más buscados, veremos como se comporta en el mes de septiembre.

Dólar BCV hoy 25 de septiembre de 2025, ¿Cuáles son los productos que más exporta Venezuela?

Los principales productos de exportación de Venezuela incluyen una variedad de bienes, destacando los minerales y combustibles como el petróleo. Además del oro y el carbón, junto con productos no petroleros como la bauxita y el aluminio.

El camarón de alta calidad, los productos de madera noble, el cacao, y los licores y rones. Petróleo: Sigue siendo el principal producto de exportación, a pesar de la diversificación de otros sectores.

Minerales: Venezuela es un importante exportador de minerales, entre los que se encuentran el oro, el carbón y el mineral de hierro. Bauxita y Aluminio: El país también exporta bauxita y productos de aluminio.

NO DEJES DE LEER AHORA: Bono de 832 bolívares se está pagando en Patria, ¿quiénes lo cobran?

Productos Agrícolas y de la Pesca Cacao: Este rubro se ha fortalecido, no solo con la exportación del grano, sino también con productos derivados como el chocolate líquido y el licor de cacao.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas