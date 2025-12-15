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Las predicciones sobre el cambio climático 2026 ya se asoman en redes sociales. La mayoría en lo escrito por Nostradamus. Además de lo que dijo en vida Baba Vanga como la tarotista Mhoni Vidente.

Para 2026, las predicciones científicas alertan sobre alta probabilidad de temperaturas récord y fenómenos extremos (olas de calor, sequías, inundaciones). Además del fenómeno de La Niña la cual creará contrastes entre el calor y la lluvia.

Algunas profecías populares (videntes, Nostradamus) hablan de heladas severas, «tormentas árticas» en Norteamérica y un «inverno húmedo» con nieve en México. Indicando un 2026 de grandes desafíos y contrastes climáticos.

Importante ninguna de las profecías apuntan a un «fin del mundo» científico, sino un punto de inflexión en la emergencia climática y social. Este año que viene se espera más calor, con temperaturas a más de 45 grados.

Predicciones sobre el cambio climático 2026

Temperaturas Récord: Alta probabilidad de que 2025-2029 tenga al menos un año más cálido que 2024, superando los 1.5°C sobre niveles preindustriales.

Fenómenos Extremos: La Niña débil influirá, causando contrastes fuertes y eventos llamativos, no necesariamente intensos pero sí impactantes, con efectos en América, Europa y Asia.

Pronósticos: La transición a condiciones neutrales del ENSO (El Niño/La Niña) se espera entre enero y marzo de 2026, y la NOAA seguirá monitoreando.

Profecías Populares (Mhoni Vidente, Nostradamus, etc.)

Heladas y Tormentas: Mhoni Vidente predice heladas severas en enero y febrero de 2026, con lagos congelados en Chicago y tormentas árticas, afectando Canadá y EE. UU..

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Invierno Húmedo: También anticipa un invierno húmedo con nieve en México, lo que genera preocupación por los daños por el contraste climático.

Nostradamus: Sus interpretaciones apuntan a períodos de sequía extrema, inundaciones y cambios en la visibilidad del arcoíris, reflejando desequilibrios ambientales.

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