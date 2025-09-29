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Siete años de sequía podría tener un país del continente, dicha nación ha enfrentado problemas con el agua. Poco ha llovido en el, es por ello que la tarotista Mhoni Vidente dijo que México tendrá sequía en los últimos años.

Lagos pequeños, ríos, además de otros recursos se han visto afectados en ese país debido a la falta de lluvia. No ha llovido como antes, pero esperan que el clima pueda ayudar en los próximos meses.

Dijo Mhoni Vidente que será una crisis apocalíptica en torno a México, el cual tendrá una larga falta de agua. “México enfrentará una sequía apocalíptica que podría extenderse durante siete años”, dijo la conocedora del esoterismo.

Estadísticamente los estados del país que más la padecen son: Durango, Chihuahua y Coahuila; en segundo orden: Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí. Además de Aguascalientes y Guanajuato.

Siete años de sequía para este país del continente

A pesar que las lluvias llegaron y algunas represas se llenaron, la tarotista advirtió que es hora de guardar agua. México desde hace unos años ha estado marcado por el clima, además de eso mucho sol y altas temperaturas.

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Indicó que hay que cuidar los recursos naturales, los cuales algunos se han contaminado con desechos. Incluso además de la sequía parece que los sismos estarán es por ello que dijo: “El agua nos limpia, el sismo nos quita las malas vibras”.

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