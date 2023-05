Compartir

En el próximo festival de Cannes, el actor estadounidense Michael Douglas recibirá la Palma de Oro de Honor por su “carrera brillante” y por su compromiso con el cine.

El próximo 16 de mayo se realizará La Croissete, durante la ceremonia de apertura, el hijo del emblemático actor Kirk Douglas será homenajeado.

Michael Douglas expresó a través de un comunicado transmitido por el festival que “Siempre es un soplo de aire fresco estar en Cannes, que desde hace mucho tiempo ofrece una plataforma maravillosa para creadores audaces, audacias artísticas y excelencia en la narración”.

De igual manera, señaló que “Desde mi primera vez aquí en 1979 con ‘El síndrome de China’ hasta mi estreno más reciente con ‘Behind the Candelabra’ (Detrás del candelabro) en 2013, el Festival siempre me ha recordado que la magia del cine no está sólo en lo que vemos en pantalla, sino en su capacidad para impactar a personas de todo el mundo”.

Después de cinco décadas en el séptimo arte, señaló que “es un honor volver a La Croisette para inaugurar el Festival” y “abrazar” el “lenguaje global compartido” que es el cine.

Es de resaltar que “su compromiso con el cine, Michael Douglas es también un hombre que trabaja por muchas causas. Desde 1998 es Mensajero de la Paz de la ONU y está comprometido con el control internacional de armas nucleares y con el control de armas en Estados Unidos”, destacaron los organizadores del certamen.

Así que la 76 edición del Festival de Cannes se desarrollará entre el 16 y el 27 de mayo. Un total de 19 títulos competirán por la Palma de Oro.

