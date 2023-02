Los franceses Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG) y el argentino Lionel Messi (PSG) son los tres finalistas del premio The Best al Jugador de la FIFA 2022.

Este galardón reconoce a los jugadores más destacados entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022.

El ganador se dará a conocer en una ceremonia que se celebrará en París el 27 de febrero de 2023.

La FIFA confirmó este viernes el nombre de los tres finalistas de los Premios The Best, elegidos por un jurado internacional compuesto por entrenadores y capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas y aficionados que han votado en la web oficial de la FIFA entre los 14 nominados.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!

🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023