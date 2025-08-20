miércoles, agosto 20, 2025
spot_img
DeportesFútbolPortada

Preocupación en la Vinotinto por la lesión del “Brujo” Martínez

El técnico Batista deberá buscar un sustituto por Martínez para la jornada de las Eliminatorias, no se sabe que tiempo esté el jugador fuera de las canchas.

By Danny Valdiviezo
0
5
Preocupación en la Vinotinto
Martínez juega actualmente en el fútbol de Brasil.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Hay preocupación en la Vinotinto debido a la lesión de José “Brujo” Martínez, el jugador sufrió una fractura en su mano izquierda. Esta semana en el entrenamiento de su equipo Corinthians en Brasil tuvo una lesión.

Informó el equipo, que el criollo será operado para empezar luego su proceso de rehabilitación, por el cual estará alejado un tiempo de las canchas. El Conrinthians no precisó el tiempo que estará el venezolano fuera del equipo.

«En el entrenamiento del martes (19 de agosto), el centrocampista José Martínez sufrió un traumatismo en la mano izquierda. Tras las pruebas de imagen, se detectó una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda. Se someterá a una cirugía para corregir la lesión», señaló el club de fútbol.

Preocupación en la Vinotinto

Como es conocido, Martínez es un jugador titular en el equipo venezolano, por el cual el director técnico Fernando “Bocha” Batista tendrá que buscar un sustituto. Venezuela tiene dos fechas vitales en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 2026.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ordóñez, Hernández y Ramírez al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano 2025

El plantel nacional tiene en la actualidad el cupo del repechaje pero con la presión de Bolivia. Solo busca sumar un triunfo y que los bolivianos tengan la jornada negativa. De esa manera estarán disputando el repechaje que se hará en México.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025, Venezuela va por la final ¿a qué hora jugará?

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Cooperante
Artículo anterior
Por hurto de instalaciones eléctricas en Carabobo quedaron detenidos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital