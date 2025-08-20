Compartir

Hay preocupación en la Vinotinto debido a la lesión de José “Brujo” Martínez, el jugador sufrió una fractura en su mano izquierda. Esta semana en el entrenamiento de su equipo Corinthians en Brasil tuvo una lesión.

Informó el equipo, que el criollo será operado para empezar luego su proceso de rehabilitación, por el cual estará alejado un tiempo de las canchas. El Conrinthians no precisó el tiempo que estará el venezolano fuera del equipo.

«En el entrenamiento del martes (19 de agosto), el centrocampista José Martínez sufrió un traumatismo en la mano izquierda. Tras las pruebas de imagen, se detectó una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda. Se someterá a una cirugía para corregir la lesión», señaló el club de fútbol.

Preocupación en la Vinotinto

Como es conocido, Martínez es un jugador titular en el equipo venezolano, por el cual el director técnico Fernando “Bocha” Batista tendrá que buscar un sustituto. Venezuela tiene dos fechas vitales en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 2026.

El plantel nacional tiene en la actualidad el cupo del repechaje pero con la presión de Bolivia. Solo busca sumar un triunfo y que los bolivianos tengan la jornada negativa. De esa manera estarán disputando el repechaje que se hará en México.

