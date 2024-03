Crece preocupación en el Vaticano por la salud del Papa Francisco al renunciar a pronunciar su homilía en la misa del Domingo de Ramos.

Este hecho se presume continúa a problemas de salud que el papa mantiene desde hace meses y que en el pasado le han impedido leer por completo algunos discursos y catequesis.

En tal sentido, estos problemas serían la razón por la cual el Papa Francisco, no pronunció esta mañana la homilía que tenía preparada en la misa que presidió en la plaza de San Pedro del Vaticano con motivo del Domingo de Ramos.

Sorpresa para las más de 60.000 personas fieles presentes fue la que se llevaron cuando el pontífice que cumplió 87 años en diciembre renunció a ofrecer su sermón. Por otro lado, prefirió mantener un prologado silencio.

Sin embargo, al más alto cargo del Vaticano, tomó la palabra al comienzo de la ceremonia para la tradicional procesión de las palmas por la plaza de San Pedro.

Este hecho causa de alguna manera preocupación a los fieles ante la abrumada agenda de celebraciones que enfrentará el Papa durante la Semana Santa. Hasta ahora, no hay explicaciones de lo sucedido por parte del Vaticano.

Pope Francis offers his prayers for the victims of Friday’s terrorist attack on a concert hall in the Russian capital of Moscow, and invites everyone to pray for “martyred Ukraine” as the country faces heavy Russian bombardment of critical infrastructure.https://t.co/esysejLjuU

— Vatican News (@VaticanNews) March 24, 2024