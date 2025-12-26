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La situación de Tylor Chase quien fuera actor de Nickelodeon es preocupante, Chase de 36 años está en situación de calle. Sumergido además en adicciones y en las últimas horas habían pagado un cuarto de un hotel, pero causó destrozos en la habitación.

Chase se dio a conocer en la actuación en El manual de supervivencia escolar de Ned en Nickelodeon, incluso decían que tenía mucho futuro en la televisión. Pero luego del mundo de la pantalla cayó en las sustancias prohibidas.

Su padre, Joseph Méndez Jr. dijo que Tylor de 36 años tiene severos problemas de salud mental. Indican que la situación del actor se fue complicando poco a poco, aunque el mismo dice no estar grave.

“Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo para el consumo de sustancias y atención de salud mental”; dijo el padre del actor. “Además de la adicción, a Tylor se le ha diagnosticado trastorno bipolar y esquizofrenia, que requieren tratamiento médico constante”, comentó Méndez Jr. Además de su familia han tratado otros actores de ayudarle.

Tylor Chase actor de Nickelodeon

Méndez comentó que su hijo aceptó estar en un centro de rehabilitación, pero que al tiempo se fue del lugar. Nuevamente cayó en las drogas como en el alcohol y quedó de nuevo durmiendo en las calles.

“Más recientemente, Tylor regresó a California para estar con su madre con la esperanza de estabilizar su situación; sin embargo, pese al apoyo continuo, ha rechazado tratamiento y asistencia permanentes”, agregó su padre.

Los actores han hecho todos los esfuerzos pero debe regresar de emergencia a un centro de rehabilitación. Cambiar su concepto de vida y vivir nuevamente con su familia, consideran que aun es joven.

El propio Tylor dijo que toma medicamentos como Prozac, Adderall, Sudafed, Wellbutrin o también Zoloft, los cuales lo mantienen en la calle. Chase dijo que la misma situación no es tan grave.

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“No estoy realmente en una situación de indigencia activa en este momento; estoy pensando que me gustaría ir a ver a mi papá relativamente pronto, al estado de Georgia”, comentó Chase.

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