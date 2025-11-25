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Con 125 años de historia, el ponche crema es por definición la bebida tradicional que representa la Navidad en una casa venezolana, convirtiéndose en una de las recetas más populares en las épocas decembrinas.

Aunque es cierto que en Venezuela existe el famoso ponches de marcas que se pueden comprar en diversas tiendas, son muchas las familias venezolanas que optan por hacerlo por su propia mano. Ya sea para abaratar costes o para hacerlo al gusto, lo que realmente importa es que el ponche crema hecho en casa, sabe a Navidad.

Receta Tradicional: Ponche Crema Venezolano

Esta receta es ideal para preparar una botella de ponche y se recomienda hacerla con anticipación para que los sabores se asienten.

Ingredientes Esenciales

Cantidad Ingrediente Notas y Consejos 4 unidades Yemas de huevo de gallinas felices Deben estar frescas y a temperatura ambiente. 1 lata (400g) Leche condensada Aporta la dulzura y cremosidad esencial. 1 lata (400g) Leche evaporada Contrarresta la dulzura y da cuerpo. 1/2 taza Ron Añejo o Dorado Ajustar al gusto. Un ron de calidad mejora el sabor. 1/2 taza Leche completa líquida Para ayudar a disolver los ingredientes. 1 cucharadita Nuez moscada rallada Opcional, pero da un toque especiado único. 1 cucharadita Extracto de vainilla puro Para un aroma y sabor más profundo.

Preparación (Paso Clave: La Cocción de las Yemas)

Preparar la Base: En una olla a fuego medio-bajo, mezcla la leche evaporada, la leche líquida, la nuez moscada y la vainilla. Calienta sin dejar que hierva. Preparar las Yemas: En un bol aparte, bate vigorosamente las yemas de huevo con la leche condensada hasta obtener una mezcla homogénea y de color amarillo pálido. La Cocción del Ponche: Este es el paso más delicado. Vierte lentamente la mezcla de leche caliente sobre la mezcla de yemas y leche condensada, batiendo constantemente para temperar los huevos y evitar que se cocinen («se corten»). Espesamiento y Pasteurización: Regresa toda la mezcla a la olla y cocina a fuego muy bajo, revolviendo sin parar con una cuchara de madera (o espátula de goma) por unos 10 a 15 minutos. El ponche estará listo cuando nape la cuchara (es decir, cubra el dorso de la cuchara sin gotear rápidamente). No debe hervir. Enfriamiento Rápido: Retira del fuego. Para evitar que las yemas sigan cocinándose con el calor residual, coloca la olla dentro de un recipiente con hielo. Cuela la mezcla a través de un colador fino para asegurar una textura suave. El Toque de Ron: Una vez que la mezcla esté completamente fría, añade el ron añejo (y más vainilla si lo deseas) e intégralo bien. Almacenamiento: Vierte el Ponche Crema en una botella de vidrio esterilizada y sella. Debe refrigerarse y se recomienda consumirlo bien frío. Su sabor mejora considerablemente si se deja reposar en la nevera por al menos 24 horas.

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