Compartir

El jugo verde es una bebida que se elabora mediante la combinación de vegetales y frutas cuya piel es de color verde, en su gran mayoría, que se trituran hasta obtener un jugo más o menos espeso. En los últimos años, esta bebida se ha popularizado en el mundo healthy y detox de las redes sociales, y en el mundo de la nutrición en general, por el aporte al cuerpo de una gran cantidad de vitaminas y otros nutrientes. Además, se le atribuyen propiedades como que ayuda a desintoxicar el cuerpo mediante su consumo de forma regular gracias a su alto contenido en clorofila, presente en todos los ingredientes verdes que lo componen.

La clave para preparar un jugo verde completo, equilibrado y con todas las vitaminas y minerales, es elegir 1 o 2 verduras base: apio, pepino, col, zanahoria, brócoli, calabacín, etc.; optar por varios vegetales de hoja verde: acelga, espinaca, kale, lechuga, col, etc. y, para darle el toque dulce, seleccionar 1 o 2 frutas al gusto: piña, manzana, pera, plátano, fresa, melón, etc.

Ingredientes del jugo verde para 4 personas

1 pepino

1 manzana verde (Granny Smith)

1 rama de apio

135 g de piña en lata y su jugo

1 lima

65 g de hojas de espinacas

350 ml de agua fría

¿Cómo hacer jugo verde?

Como lo que queremos es beneficiarlos de todas las vitaminas y nutrientes que contienen las frutas y los vegetales que vamos a utilizar para preparar el jugo verde, lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien 1 pepino, 1 manzana verde (Granny Smith) y 1 rama de apio. Cortamos el pepino en pequeños trozos; le retiramos el corazón a la manzana y la troceamos de la misma manera. Pelamos la rama de apio, le retiramos los filamentos y la cortamos en rodajas. Cortamos en trozos pequeños 135 gramos de piña en lata y conservamos su jugo. Por último exprimimos el jugo de 1 lima.

Introducimos en el vaso de la batidora el pepino, la manzana, la rama de apio, la piña y su jugo, el zumo de la lima, 65 g de hojas de espinacas y 350 ml de agua muy fría.