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Un rico bizcocho de naranja es un excelente postre para hoy, puedes prepararlo con la familia. Los postres siguen estando de moda, más cuando estos incluyen frutas, cada día hay más especialidades.

Bizcocho de naranja, ingredientes

Para el caramelo:

100 g de azúcar

50 g de mantequilla

Jugo de 1 naranja

1 naranja para decorar (en rodajas finas)

Para el bizcocho:

3 huevos

200 g de azúcar

200 g de harina

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

120 ml de aceite vegetal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Jugo de 1 naranja

Ralladura de 1 naranja

120 ml de leche

Preparación

Preparar el caramelo:

En una sartén, derrite la mantequilla a fuego medio. Añade el azúcar y cocina hasta que se disuelva y se forme un caramelo dorado. Agrega el jugo de naranja y mezcla bien. Vierte el caramelo en el fondo de un molde apto para horno (preferiblemente cuadrado o redondo).

Coloca las rodajas de naranja sobre el caramelo, cubriendo bien el fondo del molde. Reserva.

Preparar la masa del bizcocho:

Precalienta el horno a 180°C (350°F). En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que estén bien integrados y se vuelva una mezcla cremosa. Añade el aceite, el jugo y la ralladura de naranja, y la esencia de vainilla. Mezcla bien.

En otro recipiente, tamiza la harina, el polvo de hornear y el bicarbonato. Agrega esta mezcla a la mezcla líquida alternando con la leche, batiendo bien hasta obtener una masa suave.

Hornear:

Vierte la masa sobre las rodajas de naranja en el molde, nivelando la superficie con una espátula. Hornea durante 30-40 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio.

Enfriar y desmoldar: Deja enfriar el bizcocho en el molde durante unos 10 minutos. Luego, con cuidado, voltea el molde sobre un plato grande para desmoldar. Las rodajas de naranja deben quedar en la parte superior.

Servir: Sirve el bizcocho ligeramente tibio o a temperatura ambiente. Puedes acompañarlo con un poco de crema chantilly o helado de vainilla si lo deseas.

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