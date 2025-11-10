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Prepara una ensalada de brócoli para hoy

By Redacción Carabobo
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Prepara una ensalada de brócoli para hoy

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Una ensalada de brócoli es sencilla, además de saludable. Este además lleva ingredientes como yogurt y naranja, la cual le da un sabor diferente. Sin tener la lechuga con tomate, la cual la hace tradicional.

Ensalada de brócoli, ingredientes

1 taza de brócoli

1/2 Zanahoria en cintas

1/2 cebolla morada

1/2 taza de maíz tierno

1 Manzana roja

Cilantro

Tocineta

Vinagreta

1/2 taza yogur griego

1 cdita de mostaza

3 naranjas

Salpimienta

1cda de orégano

Preparación

Cocina el brócoli al vapor o blanquéalo por 2 minutos y deja enfriar. Mezcla con vegetales crujientes, fruta fresca. Luego de servir termina con tocineta crocante por encima.

Para la vinagreta, bate yogur griego con jugo de naranja, mostaza, orégano y salpimienta. Vierte justo antes de servir para mantener todo fresco.

Tips para que quede mejor

Sumerge la cebolla en agua con hielo para eliminar su sabor tan intenso y quede más crocante

Usa yogur natural sin azúcar para controlar el sabor.

Puedes dejar la vinagreta lista con anticipación (hasta 3 días refrigerada).

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