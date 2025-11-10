Una ensalada de brócoli es sencilla, además de saludable. Este además lleva ingredientes como yogurt y naranja, la cual le da un sabor diferente. Sin tener la lechuga con tomate, la cual la hace tradicional.
Ensalada de brócoli, ingredientes
1 taza de brócoli
1/2 Zanahoria en cintas
1/2 cebolla morada
1/2 taza de maíz tierno
1 Manzana roja
Cilantro
Tocineta
Vinagreta
1/2 taza yogur griego
1 cdita de mostaza
3 naranjas
Salpimienta
1cda de orégano
Preparación
Cocina el brócoli al vapor o blanquéalo por 2 minutos y deja enfriar. Mezcla con vegetales crujientes, fruta fresca. Luego de servir termina con tocineta crocante por encima.
Para la vinagreta, bate yogur griego con jugo de naranja, mostaza, orégano y salpimienta. Vierte justo antes de servir para mantener todo fresco.
Tips para que quede mejor
Sumerge la cebolla en agua con hielo para eliminar su sabor tan intenso y quede más crocante
Usa yogur natural sin azúcar para controlar el sabor.
Puedes dejar la vinagreta lista con anticipación (hasta 3 días refrigerada).
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