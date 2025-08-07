Compartir

Pues no hay nada mejor que una rica torta de plátano, la cual es una de las que más gusta a la gente. Muchas personas la prefieren como postre o como merienda, pero cuidado no la comas en exceso ya que es muy rica y puede hacerte ganar unos kilos.

Torta de plátano, ingredientes

Para la masa

1/4 Kg margarina con sal

1/2 Kg azúcar rubia

6 huevos

1/2 litro leche

1/2 Kg harina leudante

1 cda vainilla

Margarina y harina para el molde

Plátanos

3 plátanos muy maduros grandes, cortados en tajadas de aproximadamente 1/2 cm de espesor

Aceite para freir (cantidad necesaria)

3 tazas queso blanco fresco rallado

3 tazas papelón (panela, piloncillo) rallado.

Preparación

Masa: Precalentar el horno a 180 grados centígrados.

Batir la margarina hasta que creme, preferiblemente con batidora. Agregar el azúcar y batir hasta que se incorpore bien. Agregar los huevos uno a uno. Añadir la harina alternando con la leche y por último la vainilla.

Este último paso puede realizarse a mano, preferiblemente con movimientos envolventes al agregar la harina. Plátanos: calentar una sartén a fuego alto. Añadir el aceite y freír las tajadas de plátano hasta que se doren.

Enharinar y enmantequillar un molde redondo de aproximadamente 36 a 40 cm de diámetro. Volcar en el molde la tercera parte de la masa. Colocar una capa de tajadas usando la mitad de las tajadas, luego una taza de queso y una de papelón. Verter otra capa de la masa y repetir la colocación de la capa de plátanos, papelón y queso.

Terminar con el resto de masa y cubrir con las últimas tazas de queso y papelón. Hornear por unos 45 minutos o hasta que se compruebe la cocción total introduciendo un palillo de madera y que éste salga limpio.

