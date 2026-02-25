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Las ocasiones especiales merecen tener recetas extraordinarias como una salsa tártara casera. La cual es una de las mejores acompañantes para reuniones, y puedes tener pan o galletas de soda para disfrutarla.

Salsa tártara casera, ingredientes

1 taza de mayonesa

1 cucharada de jugo de limón (opcional, para realzar el sabor)

2 cucharadas de mostaza (opcional, para más sabor)

1 cucharadita de vinagre blanco

2 cucharadas de alcaparras finamente picadas

2 cucharadas de pepinillos en vinagre finamente picados

1 cucharada de cebolla finamente picada (opcional)

1 cucharada de perejil fresco picado

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Pica finamente las alcaparras, pepinillos y cebolla (si decides usarla). Pica también el perejil fresco. En un tazón, coloca la mayonesa, el jugo de limón, la mostaza y el vinagre blanco.

Revuelve bien hasta que todos los ingredientes estén bien combinados. Incorpora las alcaparras, pepinillos, cebolla (si la usas) y perejil picado. Mezcla hasta que todo se integre bien.

Añade sal y pimienta al gusto, y ajusta la cantidad según prefieras. Deja reposar la salsa en el refrigerador durante al menos 30 minutos para que los sabores se mezclen bien antes de servir

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