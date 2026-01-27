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Unas cebollas caramelizadas puedes prepararlas de una manera muy sencilla. Estas gustan a grandes y pequeños y a toda la familia. Hacerlas es muy fácil y de esta manera disfrutarlas, nunca pasarán de moda.

Cebollas caramelizadas, ingredientes

2 cucharadas de mantequilla

Dos cucharadas de azúcar morena

Sal al gusto

1-2 cebollas grandes (dependiendo del tamaño)

Preparación:

Pela las cebollas y córtalas en rodajas finas. En una sartén grande, derrite las 2 cucharadas de mantequilla a fuego medio. Añade las cebollas cortadas a la sartén y saltea por unos 10 minutos, moviéndolas constantemente hasta que empiecen a ablandarse. Agrega las 2 cucharadas de azúcar morena y una pizca de sal. Cocina a fuego bajo, removiendo de vez en cuando. Deja que las cebollas se cocinen lentamente hasta que estén bien doradas y caramelizadas. Aproximadamente 20-30 minutos. Si es necesario, agrega una cucharadita de agua para evitar que se quemen. Prueba las cebollas y ajusta la cantidad de sal al gusto. Una vez caramelizadas, las cebollas están listas para servir como acompañamiento de carnes, hamburguesas, o como un delicioso toque para cualquier platillo.

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