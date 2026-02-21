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Unos ricos buñuelos azucarados es la receta recomendada para hoy. Este postre no pasa de moda, es uno de los tradicionales y unos de lo que se ha mantenido a pesar del tiempo. Hacerlo es muy fácil.

Buñuelos azucarados, ingredientes

2 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

2 cucharadas de azúcar

1 huevo

1/4 taza de leche

1/4 taza de mantequilla derretida o aceite vegetal

Aceite para freír

Azúcar para espolvorear

Canela en polvo (opcional)

Preparación:

En un bol grande, tamiza la harina, el polvo para hornear y la sal. Agrega el azúcar y mezcla bien. En otro recipiente, bate ligeramente el huevo y añade la leche y la mantequilla derretida (o el aceite).

Incorpora los ingredientes líquidos a la mezcla de harina, y revuelve hasta formar una masa suave pero manejable. Si está muy seca, añade un poco más de leche, una cucharadita a la vez. Enharina ligeramente una superficie de trabajo y extiende la masa con un rodillo hasta que tenga un grosor de unos 3-4 mm.

Corta la masa en forma de triángulos del tamaño que desees. Calienta el aceite en una sartén profunda a temperatura media-alta. Asegúrate de que esté bien caliente pero no humeante.

Fríe los triángulos de masa en pequeñas tandas, dándoles vuelta para que se doren de manera uniforme por ambos lados (aproximadamente 2 minutos por cada lado). Retíralos del aceite y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Mientras los buñuelos aún estén calientes, pásalos por un plato con azúcar (puedes mezclar el azúcar con canela si lo deseas). Sirve los buñuelos calientes o a temperatura ambiente. Son ideales para acompañar con café o chocolate caliente.

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