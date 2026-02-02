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Unos hot dogs estilo gourmet son el plato indicado para hoy lunes, estamos empezando la semana y nada mejor que alegrar el paladar. Para ello un plato excelente el cual puedes preparar con los niños, los cuales también les gusta la cocina.

Hot dogs estilo gourmet, ingredientes

4 panes para perros calientes

Cuatro salchichas tipo Frankfurt (puedes usar salchichas ahumadas o de pavo si prefieres)

1 taza de repollo rallado (mezcla de repollo verde y morado para más color)

1 zanahoria rallada

4 cucharadas de mayonesa

Mostaza al gusto

Ketchup al gusto

Aceite para dorar las salchichas

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En un bol, mezcla el repollo rallado y la zanahoria, luego añade una pizca de sal y pimienta.Mezcla con la mayonesa para darle una textura cremosa. Reserva esta preparación para la segunda fase.

Haz pequeños cortes en espiral sobre las salchichas (esto ayuda a que se cocinen de manera uniforme y luzcan como en la imagen). Fríelas ligeramente en una sartén con un poco de aceite hasta que estén doradas y crujientes por fuera.

Abre los panes y colócalos en una sartén o plancha para tostarlos un poco por dentro. Añade una capa generosa de la ensalada crujiente. Coloca una salchicha encima.

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Decora con tiras de ketchup y mostaza en zigzag para darle un toque visual atractivo. Puedes agregar ingredientes extra como cebolla caramelizada, queso amarillo rallado o salsas especiales para variar el sabor. Buen provecho.

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