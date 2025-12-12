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Unos ricos bollitos navideños son el preámbulo para estos días decembrinos, son sencillos y puedes prepararlos para un compartir con la familia o amigos. Recuerda que estamos en los días donde la familia también se une.

Bollitos navideños, ingredientes

Guiso de hallacas

Vegetales de las hallacas

Hojas de hallacas

Hilo pabilo

Harina de maíz precocida

Aceite onotado

Agua

Sal

Preparación

En un reciente grande servir todo lo seco e ir agregando la harina precocida y un poco de aceite para luego agregar el agua poco a poco para dar la consistencia adecuada de masa. Amasar bien rectificar de sal y armar los bollitos para envolver en hoja de plátano asadas y amarrar con hilo pabilo

Luego sancochar en agua hirviendo con un poco de sal. Esperar unos 35 minutos aproximadamente y listo, sacar dejar escurrir y servir.

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