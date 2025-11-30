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Presentan avance de microrobots para medicarnos dentro del cuerpo

By Redacción Carabobo
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Un equipo científico de la ETH de Zúrich presentó un avance en el uso de microrobots magnéticos diseñados para moverse por los vasos sanguíneos y liberar medicamentos en zonas específicas del cuerpo.

La propuesta busca reducir los efectos secundarios de los tratamientos convencionales y aumentar la efectividad de las terapias dirigidas.

Cómo funcionan los microrobots

Las cápsulas, de tan solo 1,69 mm de diámetro, están hechas de una matriz de gelatina que incluye nanopartículas de óxido de hierro, tantalio para monitorización radiológica y el fármaco a aplicar.

Mediante un sistema de navegación electromagnético llamado Navion, los médicos pueden controlar el movimiento de estas cápsulas como si fueran vehículos teledirigidos, hasta llegar al punto exacto donde deben actuar.

Futuras aplicaciones médicas

En pruebas iniciales, los microrobots fueron capaces de transportar rtPA, un potente fármaco para disolver coágulos de sangre, restableciendo el flujo sanguíneo en menos de 20 minutos.

Los investigadores anticipan que los ensayos clínicos en humanos podrían comenzar en tres a cinco años, con posibles aplicaciones en el tratamiento de aneurismas, malformaciones arteriovenosas y cáncer cerebral.

Este avance abre la puerta a una nueva era de medicina personalizada, donde los tratamientos no se dispersan por todo el cuerpo, sino que se administran precisamente donde se necesitan. Los microrrobots podrían convertirse en aliados invisibles que transformen nuestra comprensión de la salud y la tecnología aplicada al bienestar humano.

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