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Con la cuenta regresiva que marca menos de un mes para el inicio de la fase nacional de los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, el comité organizador reveló oficialmente la imagen de la mascota que acompañará a los miles de atletas que competirán en esta gran fiesta deportiva: Fronty, un amistoso oso frontino que representa la biodiversidad venezolana y el espíritu de unidad nacional.

Fronty es el resultado de un proceso creativo inspirado en la energía, alegría y pasión por el deporte que caracteriza a los niños y niñas de todas las comunidades del país.

Mascota oficial de los Juegos Nacionales Comunales

Esta mascota no solo encarna el entusiasmo juvenil, sino que también rinde homenaje a la riqueza natural de Venezuela, al representar al oso frontino, la única especie de oso presente en Suramérica.

La presentación de Fronty marca el inicio de la etapa final de un proceso que comenzó en septiembre, con la participación activa de niños y niñas provenientes de los cinco mil 336 Circuitos Comunales distribuidos en todo el territorio nacional.

Esta competencia, joven en el calendario deportivo del país, busca consolidar un sistema de deporte comunitario e inclusivo, donde el talento local y la convivencia sean protagonistas.

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