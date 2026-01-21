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Presidenta (E) Delcy Rodríguez anuncia ingreso de 300 millones de dólares por venta de petróleo

By Redacción Noticias24Carabobo
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este martes que «han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, de los primeros quinientos millones, han ingresado trescientos«.

Durante una jornada de atención social, Rodríguez explicó que los fondos servirán para fortalecer el ingreso de los empleados del Estado.

«Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores, proteger el poder adquisitivo de la inflación, del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario», explicó.

La alta funcionaria agregó que las divisas llegarán a la plaza cambiaria con el objetivo de «estabilizar el mercado».

«Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela, para consolidar y estabilizar el mercado», resaltó.

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