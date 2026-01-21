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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este martes que «han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, de los primeros quinientos millones, han ingresado trescientos«.

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Durante una jornada de atención social, Rodríguez explicó que los fondos servirán para fortalecer el ingreso de los empleados del Estado.