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La presidenta (e), Delcy Rodríguez, anunció este martes en horas de la tarde que se activará en los hospitales públicos de Venezuela el programa para pacientes de salud cardiovascular, ya sea para la colocación de marcapasos o la realización de cateterismos. Asimismo, señaló que se tratará en los centros de salud a aquellos pacientes que presentan cataratas.

Tal información la suministró durante la entrega del servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Caracas (HUC), el cual fue equipado y reacondicionado para atender eficientemente a los pacientes que ameritan ser dializados.

Dijo que los casos que van a empezar a abordar han sido captados a través de la VenApp y el 1×10 del Buen Gobierno. Indicó que en las próximas horas se dará inicio al programa para atender a los pacientes que requieren ser tratados en cuanto a salud cardiovascular y a quienes ameritan tratamiento por cataratas.

Por su parte, la ministra de Salud, Nuramy Josefa Gutiérrez, señaló que se trata de un reto inmenso, el cual, posiblemente, se va a iniciar en los espacios del HUC, que ya cuenta con la capacidad instalada para atender a los pacientes que requieran que se les coloque un marcapasos, se les realice un cateterismo o una cirugía de cataratas con la colocación de lentes intraoculares.

Servicio de Nefrología del HUC

En compañía del director del Hospital Universitario de Caracas, doctor Luis Lira, y la ministra de Salud, Nuramy Josefa Gutiérrez, la presidenta encargada recorrió los espacios del emblemático centro de salud ubicado en la Universidad Central de Venezuela.

El servicio de Nefrología tiene 1.000 metros cuadrados rehabilitados con tecnología de punta; cuenta con 11 sillones de diálisis, quirófano especializado y consultorios, con capacidad para realizar más de 5.000 sesiones mensuales de hemodiálisis. Asimismo, dispone de un equipo humano de 35 profesionales altamente calificados.

«Nos complace entregar estos servicios, totalmente recuperados, y que pueda el pueblo de Venezuela tener acceso completo a la salud gratuita», enfatizó Rodríguez.

En tanto, el doctor Lira, jefe del servicio, agradeció la entrega de las instalaciones y equipo, el cual cuenta con áreas de consultas para las diversas especialidades de la nefrología.

«Nuestro principal valor es la sala de diálisis, con dos salas: una de seis máquinas y otra con tres, además de un área de aislamiento para pacientes con VIH, hepatitis B y hepatitis C, que era una debilidad que teníamos anteriormente y hoy la vemos cubierta con esta nueva sala», subrayó Lira.

Explicó que el servicio cuenta con un quirófano y se está programando iniciar, en un lapso prudencial, los trasplantes renales, ya que se cuenta con la estructura necesaria.

Por otra parte, Rodríguez agradeció nuevamente al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya que, tras el ataque del 3 de enero, envió medicamentos e insumos para atender a los pacientes renales debido a que el almacén principal fue destruido.

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