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La presidenta (e) Delcy Rodríguez anunció cierre del Helicoide y Amnistía General la cual cubrirá todo el periodo de violencia política. Esta cubrirá desde 1999 hasta el presente. Dijo Rodríguez.

«Decidido proponer una Ley de Amnistía General que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente».

«Quedaran exceptuados de esta ley tan como lo contempla la Constitución aquellos condenados por homicidios, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos», agregó.

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Amnistía General y cierre del Helicoide

Durante la apertura del año judicial, Rodríguez resaltó que la iniciativa fue coordinada con el mandatario constitucional, Nicolás Maduro, y agregó que será trasladada al Parlamento.

«Pido, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, toda la colaboración para que, una vez que la Comisión para la Revolución de la Justicia y para el Programa de Convivencia se active, puedan dar máxima celeridad a la aprobación de esta ley».

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