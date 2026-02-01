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La presidenta (E) Delcy Rodríguez anunció zarpe de buque con gas licuado hoy domingo en horas de la tarde. Indicó que es un momento histórico para la industria petrolera nacional de la mano de la clase trabajadora.

Zarpe de buque con gas licuado

“Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el 1er cargamento de Gas Licuado de Petróleo. Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo venezolano”, dijo Rodríguez.

Venezuela busca entrar de lleno al mercado gasífero mundial, uno de los mercados de mayor impacto económico que hay.

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