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Presidenta (e) Delcy Rodríguez creó el Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética

By Redacción Noticias24Carabobo
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Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética
Gabriela Jiménez e Isabel Iturria tienen nuevas designaciones.

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Fue creado el Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética, la información la dio a conocer la presidenta encargada Delcy Rodríguez la noche del miércoles. El mismo se encargará de la seguridad y defensa en materia cibernética.

Dijo Rodríguez que dicha instancia dependerá del Consejo de Vicepresidentes y estará bajo la conducción de la ministra Gabriela Jiménez. Quien, junto a los científicos y expertos del país, pondrá su amplio conocimiento al servicio de la protección cibernética de Venezuela.

“Vamos juntos, con las capacidades y el talento que cuenta nuestro país, a avanzar firmemente en la defensa y resguardo de nuestro espacio cibernético”; dijo Delcy Rodríguez la noche del miércoles.

La seguridad cibernética es el conjunto de técnicas, procesos y prácticas para proteger sistemas, redes, dispositivos y datos digitales de ataques; daños o accesos no autorizados, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética y la vicepresidencia sectorial de Ciencia y Tecnología tiene nueva titular.

Dijo Rodríguez que se ha designado como vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud a la Doctora Isabel Iturria. Reconocida médica venezolana magna cum laude por la UCV y científica.

Además de directora del Hospital Cardiológico Infantil desde su fundación, internista y especialista en salud pública; quien con su amplia experiencia, profesionalismo y capacidad de gestión, impulsará las políticas científicas, de salud y ecología orientadas al bienestar de la población.

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SourceDelcy Rodríguez
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