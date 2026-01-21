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Presidenta (E) Delcy Rodríguez designó presidentes de VTV y Fundación Patria

By Redacción Carabobo
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presidentes de VTV y Fundación Patria
El periodista Hernán Canorea es el nuevo presidente de VTV.

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La presidenta (E) Delcy Rodríguez designó presidentes de VTV y Fundación Patria. El periodista Hernán Canorea fue designado como el nuevo presidente del canal del estado, Venezolana de Televisión, según Gaceta oficial de número 6.969.

Cabe destacar que Hernán Canorea es comunicador venezolano, con amplia trayectoria y experiencia en medios de comunicación del Estado, tanto en radio, como televisión.

Presidentes de VTV y Fundación Patria

VTV forma parte del sistema de medios públicos adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información y es pilar de la información del estado venezolano.

Mientras que Anabel Pereira Fernández estará al frente de la Fundación Patria, se explica en la Gaceta Oficial 43.294.

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