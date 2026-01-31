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La presidenta (e) Delcy Rodríguez bajo Gaceta Oficial 43.304 ordenó que el sistema de agua en el país pasa a llamarse Hiroven. Absorbiendo de esta manera las empresas que estaban descentralizadas.

La información se dio a conocer la tarde de hoy 31 de enero de 2026. Las empresas regionales y municipales serán absorbidas por Hidroven, que ahora funcionará como Autoridad Única Nacional para centralizar la gestión de agua potable y saneamiento en todo el país.

Hidroven será la autoridad única del agua

Se pudo conocer que en un lapso de un mes las empresas hidrológicas deberán de transferir activos, además de personal a la nueva casa matriz. Recordemos que anteriormente de las empresas descentralizadas el país funcionaba bajo el nombre del Inos.

Era el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, luego vinieron empresas como Hidrocentro, Hidrocapital, entre otras. Esta centralización busca unificar la rectoría del servicio bajo el control directo del Ministerio para la Atención de las Aguas, eliminando las autonomías regionales actuales.

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